Вилли Токарев будет похоронен 7 августа

Знаменитый певец Вилли Токарев будет похоронен завтра, седьмого августа. Как информирует ТАСС, об этом стало известно от артиста Николая Тамразова, который узнал о дате от близких шансонье. При этом, по его словам, где именно будет проходить траурная церемония, не сообщается.

Напомним, что Вилли Токарева не стало четвертого августа. Он ушел из жизни, находясь с онкоцентре в Москве, куда его привезли в первых числах июля.