Вилли Токарев оставил своим близким многомиллионное наследство

Знаменитый советско-американский певец Вилли Токарев, скончавшийся в возрасте 84 лет, завещал своим родственникам наследство, размер которого оценивается в несколько миллионов. В частности, как пишет «Комсомолка», в собственности артиста – недвижимость в Москве, Нью-Йорке, а также в Ялте. Кроме этого, у него осталась яхта. Сейчас судно находится на юге Крыма. Также, как отмечает издание, близкие певца в равных долях станут получателями отчислений за его музыкальные произведения.