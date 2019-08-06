Названа возможная причина пожара на складе под Ачинском

Не исключено, что причиной пожара, который произошел на складе боеприпасов в поселке Каменка (Ачинский район, Красноярский край) послужил человеческий фактор. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова. В разговоре с представителями СМИ он отметил, что это «предварительная причина». Более точную версию, а также все подробности предстоит выяснить следствию и прокуратуре.

Согласно последней поступившей информации, детонация зарядов прекращена, одна угроза взрыва некоторых боеприпасов все еще сохраняется.

Напомним также, что в результате случившегося пострадало двенадцать человек, еще один пропал без вести. В самом поселке серьезных нарушений не зафиксировано.