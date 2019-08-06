КНДР запустила два «неопознанных снаряда»

Вот уже КНДР четвертый раз в течение двух недель запустила несколько так называемых «неопознанных снарядов». Как передает РИА Новости со ссылкой на Ренхап, об этом проинформировали представители Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи. Они заявили, что снаряды, о которых идет речь, были запущены с территории провинции Хванхэ-Намдо (восточный берег) ранним утром во вторник. Через некоторое время было заявлено, что речь идет о баллистических ракетах малой дальности, дальность полета которых составила примерно 450 км. Подробности выясняются.