Китай отказался от закупок сельхозпродукции из США

Китайские компании прекратили закупки сельхозпродукции из США, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Министерство коммерции КНР. Уточняется, что эта мера носит временный характер. И она была принята в качестве ответа на действия США об установке с 1 сентября 10-процентной пошлины на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов. Напомним, что торговая вона между США и Китаем продолжается уже несколько месяцев.