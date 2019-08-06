С Байконура стартовала ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником

С Байконура успешно стартовала ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником. Как передает РИА Новости, соответствующая информация поступила от представителей Минобороны. Уточняется, что запуск был произведен в минувший вторник в 00.56 по мск. Ведомство заявило, что старт состоялся в штатном режиме. В ближайшее время разгонный блок будет выполнять работу по выводу спутника на расчетную орбиту. Информация о оде событий будет поступать оперативно.