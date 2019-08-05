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Ученые разработали нано-вакцину от меланомы

05.08.2019 22:54
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Ученые разработали нано-вакцину от меланомы

Исследователи из Тель-Авивского университета разработали новую нано-вакцину против меланомы, наиболее агрессивного типа рака кожи. Их инновационный подход доказал свою эффективность в предотвращении развития меланомы на мышах и в лечении первичных опухолей и метастазов, возникающих в результате меланомы.

Меланома развивается в клетках кожи, которые производят меланин или пигмент кожи.

«Война против рака в целом и меланомы в частности развивалась на протяжении многих лет благодаря различным методам лечения, таким как химиотерапия, лучевая терапия и иммунотерапия; но вакцинный подход, который оказался настолько эффективным против различных вирусных заболеваний, пока не материализуется против рака », - говорит профессор Ронита Сачи-Файнаро, зав. кафедрой физиологии и фармакологии и зав. лабораторией исследований рака и наномедицины медицинского факультета TAU Sackler. «В нашем исследовании мы впервые показали, что можно производить эффективную нано-вакцину против меланомы и повышать чувствительность иммунной системы к иммунотерапии».

Исследователи использовали крошечные частицы размером около 170 нанометров, изготовленные из биоразлагаемого полимера. Внутри каждой частицы они «упаковывают» два пептида - короткие цепочки аминокислот, которые экспрессируются в клетках меланомы. Затем они вводили наночастицы (или «нано-вакцины») мышам с меланомой.

«Наночастицы действовали так же, как известные вакцины от вирусных заболеваний», - объясняет профессор Сатчи-Файнаро. «Они стимулировали иммунную систему мышей, и иммунные клетки научились идентифицировать и атаковать клетки, содержащие два пептида - клетки меланомы. Это означало, что теперь иммунная система иммунизированных мышей будет атаковать клетки меланомы, если и когда они появляются в организме».

Затем исследователи изучили эффективность вакцины в трех разных условиях.

Во-первых, вакцина оказала профилактическое действие. Вакцину вводили здоровым мышам, после чего вводили клетки меланомы.

«Результатом стало то, что мыши не заболели, а это значит, что вакцина предотвратила заболевание», - говорит профессор Сатчи-Файнаро.

Во-вторых, наночастицы были использованы для лечения первичной опухоли: комбинация инновационной вакцины и иммунотерапии была протестирована на мышах с меланомой. Синергетическое лечение значительно задержало прогрессирование заболевания и значительно продлило жизнь всем обработанным мышам.

Наконец, исследователи подтвердили действие своей нано-вакцины на тканях, взятых у пациентов с метастазами меланомы в мозг. Это говорит о том, что нано-вакцина может быть использована и для лечения метастазов в мозг, пишет ScienceDaily.

«Наше исследование открывает дверь совершенно новому подходу - вакцинному подходу - для эффективного лечения меланомы даже на самых поздних стадиях заболевания», - заключает профессор Сатчи-Файнаро. «Мы считаем, что наша платформа может также подходить для других видов рака и что наша работа является прочной основой для разработки других раковых нано-вакцин».

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