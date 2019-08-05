Ученые сочли пожар в городе майя актом тотальной войны

Согласно иероглифам майя, город Бахлам Джол «сгорел во второй раз» 1 мая 697 года. Но, как и большинство записей и историй майя, запись оставалась загадочной для современных исследователей майя. Где был Бахлам Джол? Что именно майя описывали иероглифом, который переводится как «сжигать»? Есть ведь много видов горения.

Команда исследователей, которые начали свою работу с изучения озерных отложений в Гватемале, обнаружила, что Бахлам Джол - это руины города майя, которые археологи называют Вицной в северной Гватемале, и пришли к выводу, что пожар был результатом тотальной войны, включая уничтожение обычных жителей города. При этом ранее, доминирующей формой войны в истории майя был захват важных заключенных.

«Этот пожар был огромным», - сказал Дэвид Уол, географ Геологической службы США и один из авторов работы.

Доктор Валь, который работает над реконструкцией воздействия человека на климат и окружающую среду в древние времена, сказал, что толстый слой древесного угля в отложениях озера рядом с городом указывает на интенсивность и масштаб пожара.

«Это было непохоже на все, что я видел за 20 лет, что я делал», - заявил Валь.

Доктор Валь и его коллеги утверждают, что их результаты представляют собой вызов для преобладающего представления о природе войны майя до 800 года, когда более жестокое насилие сопровождало крах того, что называется цивилизацией классических майя, пишет NYTimes.