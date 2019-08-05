В Сибири и на Дальнем Востоке удалось сократить площадь пожаров

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, усилиями совместной группировки МЧС и Министерства обороны России, удалось на четверть сократить площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. В настоящее время, по данным ведомства, возгорания остались на площади порядка 57 тысяч гектаров. А основными регионами, в которых сохраняется наиболее пожароопасная ситуация являются Красноярский край, Иркутская область и Якутия, пишет РИА Новости.