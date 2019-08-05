Названы четыре возможных способа страховки жилья от ЧС

Специалисты Министерства финансов назвали четыре способа покупки страховки жилых помещений от ЧС, в рамках закона о страховании жилья, который вступил в силу на территории России 4 августа текущего года.

Так, согласно разъяснениям специалистов, договор страхования жилья от ЧС можно будет оформить в офисе выбранной страховой компании, через страхового агента или брокера, через официальный сайт страховщика или через платежку ЖКХ, в которую будет добавлена специальная строка о страховых выплатах.

При этом в ведомстве напомнили, что страхование жилья от ЧС является добровольным. А собственник застрахованного жилья будет иметь право на получение выплат и от выбранной страховой компании и от властей субъекта РФ, в котором находится застрахованное жилье. Причем, страховая компания будет выплачивать около 300-500 тыс. рублей, а остальные средства будут доплачиваться из бюджета субъекта РФ, пишет РИА Новости.