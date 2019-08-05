Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового командующего военными в Донбассе. Теперь, согласно новому указу верховного главнокомандующего Украины, командовать военными на территории Донбасса будет генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Александр Сырский, который до настоящего времени выполнял эти обязанности, будет командовать Сухопутными войсками. А ранее возглавляющий Сухопутные войска Украины Сергей Попко, уволен с занимаемой должности, пишет РБК.