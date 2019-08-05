Во ВНИИ труда прокомментировали сообщение о 15 млн безработных

Специалисты ВНИИ труда прокомментировали мнение депутата Госдумы РФ Олега Шеина о том, что в скором времени из-за внедрения машин в те сферы экономики, где работают люди, которым не нужно получать образование, произойдет сильное сокращение численности работников. По словам Шеина, это может привести к росту числа безработных граждан до 15 млн человек.

Так, согласно экспертам ведомства, прогнозы депутата Шеина слишком преувеличены. Эксперты подчеркнули, что на протяжении многих лет те или иные обязанности работников различных сфер экономики передаются искусственному интеллекту, роботам и другим машинам, и, тем не менее, какого-либо серьезного роста безработицы по этой причине не наблюдается, пишет РИА Новости.