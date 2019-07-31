Американский дилер продает автомобили за символическую цену

Компания Aspen Import Auto из Колорадо (Соединенные Штаты), которая реставрирует и продает классические модели Fiat, сообщила на своей странице в Feisbook о щедрой акции. Все автомашины будут проданы за символические $250 (15,8 тыс. руб.). Компания намерена продать 73 машины, большая часть из них – родстеры Fiat 124 Spider, выпущенные в период с 1966 – 1979 гг.

Кстати, итальянский Fiat – не единственная марка, чья продукция выставлена на продажу. Здесь есть также: Lancia, Subaru, Simca и Yugo (выпущен в Югославии). Низкую стоимость авто можно объяснить необходимостью освободить занимаемую площадку (взята в аренду). Кроме того состояние машин нельзя назвать идеальным. Многие из них не на ходу.