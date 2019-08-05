На эскроу-счета перешли только 7% российских застройщиков

Вице-премьер Виталий Мутко рассказал, как обстоят дела с переходом застройщиков к работе с эскроу-счетами при долевом строительстве жилья, согласно закону, который вступил в силу с 1 июля 2019 года. По его словам, лишь 7% от общего количества застройщиков вовремя перешли на новую схему работы.

В то же время, Мутко сообщил, что порядка 30% застройщиков продолжили работать по старой схеме, так как они попадают под ту категорию строителей, которым разрешено достроить объекты без перехода на работу с эскроу-счетами. Так, строить по старой схеме получили право застройщики тех домов, в которых продано более 10% площадей по договорам долевого участия и которые построены не менее чем на 30%, пишет РИА Новости.