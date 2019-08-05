Трамп обвинил Китай в валютной манипуляции

Президент США Дональд Трамп прокомментировал понижение обменного курса юаня по отношению к доллару, которое произвел Народный банк Китая. Так, в настоящее время один американский доллар стоит 6,9225 юаня. Снижение произошло на 229 базисных пунктов.

В своем Twitter американский лидер назвал данное решение Народного банка валютной манипуляцией, подчеркнул, что это решение со временем ослабит Китай, пишет ТАСС.

При этом в китайском банке "Миньшэн" прокомментировали данную ситуацию. Так, по словам одного из экспертов кредитной организации на курс национальной валюты Китая влияют, в основном, динамика индекса доллара и изменения, которые неизбежно происходят во внешней экономической среде. И это остается неизменным.