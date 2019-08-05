Путин сообщил, что решение США о выходе из ДРСМД может возобновить гонку вооружений

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что одностороннее решение Соединенных Штатов Америки о выходе из ДРСМД может привести к тому, что ничем не контролируемая гонка вооружений вновь возобновиться.

Также российский глава подчеркнул, что это решение США подрывает один из важнейших документов в сфере контроля над вооружением, из-за чего ситуация в мире может очень сильно осложниться.

О выходе американской стороны из ДРСМД стало известно 2 августа. Свое решение глава США Дональд Трамп объяснил тем, что им нужно создать условия для разработки новых ядерных боеголовок. Однако, Вашингтон надеется, что стороны со временем снова возобновят подобное соглашение.