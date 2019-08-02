В таинственной древней могиле обнаружили мужчину и женщину, похороненных лицом к лицу

Загадочная 4000-летняя могила была обнаружена в Казахстане, и внутри нее странным образом похоронены молодой мужчина и женщина - они расположены лицом друг к другу.

Мужчину и женщину похоронили с драгоценностями, ножами, бисером и бронзовыми браслетами. Погребение связано с бронзовым веком, который начался примерно в 3000 г. до н.э. и закончился в 1200 г. до н.э.

Археолог Игорь Кукушкин сообщил, что в этом районе проживали «очень большие племена» и что это была «эпоха героев». Кукушкин также отметил, что пара жила в то время, когда во всем регионе преобладали боевые действия и конфликты.

В настоящее время неясно, каковы были отношения между мужчиной и женщиной. Для пары не указан возрастной диапазон, только то, что они были молоды, а кладбище, на котором они были похоронены, принадлежало богатым людям, пишет FoxNews.