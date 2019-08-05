Трамп заявил, что причиной массовых расстрелов в США являются психические заболевания

Глава США Дональд Трамп прокомментировал массовые расстрелы, которые произошли за последнее время в стране. Как передает РИА Новости со ссылкой на WHIO, американский президент заявил: эти трагические случаи связаны с психическими заболеваниями стрелков. Трамп подчеркнул, что эту проблему массовых расстрелов не решали годами, значит, ее нужно остановить.

Это заявление Трамп сделал на фоне стразу трех случаев массовой стрельбы, которые произошли в США за последние. В результате случившегося погибло много людей.