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Из-за взрывов на военном складе жители Ачинска начали массово уезжать из города

05.08.2019 18:00
Комментарии: 1
Из-за взрывов на военном складе жители Ачинска начали массово уезжать из города

На выезде из города Ачинска образовались крупные автомобильные пробки. Напомним, что в Красноярском крае произошла серия взрывов на военном складе с боеприпасами.

Несмотря на призыв местной администрации города не поддаваться паники, горожане массово пытаются покинуть Ачинск. Отмечается, что на заправочных станциях на выезде из города возник большой ажиотаж, из-за чего не все смогли далеко уехать, так как закончился бензин.

Напомним, что 5 августа произошел взрыв боеприпасов на артиллерийском складе в Ачинском районе. На территориях, расположенных рядом с военной частью, была организована эвакуация населения. Четыре человека получило осколочные ранения. Их отправили в больницы Красноярского края. По словам очевидцев, взрывы до сих пор продолжаются, передает «Lenta.ru».

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В Красноярском крае началась эвакуация после взрыва в воинской части
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18:36 0 0
Мария:

Неприятная история. Напасти на Сибирь. Ничего, переживём.

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