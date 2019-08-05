Из-за взрывов на военном складе жители Ачинска начали массово уезжать из города

На выезде из города Ачинска образовались крупные автомобильные пробки. Напомним, что в Красноярском крае произошла серия взрывов на военном складе с боеприпасами.

Несмотря на призыв местной администрации города не поддаваться паники, горожане массово пытаются покинуть Ачинск. Отмечается, что на заправочных станциях на выезде из города возник большой ажиотаж, из-за чего не все смогли далеко уехать, так как закончился бензин.

Напомним, что 5 августа произошел взрыв боеприпасов на артиллерийском складе в Ачинском районе. На территориях, расположенных рядом с военной частью, была организована эвакуация населения. Четыре человека получило осколочные ранения. Их отправили в больницы Красноярского края. По словам очевидцев, взрывы до сих пор продолжаются, передает «Lenta.ru».