В Красноярском крае началась эвакуация после взрыва в воинской части

После взрыва на артиллерийском складе в Красноярском крае, администрация города Ачинска на своем портале призывает местных жителей сохранять спокойствие. Городские власти предупредили, что взрывная волна докатывается до Ачинска.

Отмечается, что экстренные службы проводят эвакуацию россиян в радиусе 20 км от взрыва на складе военной части.

Ранее стало известно, что причиной возгорания артиллерийского склада стал подрыв снаряда, из-за чего воспламенилось хранилище пороховых зарядов, сообщает «Газета.Ru».