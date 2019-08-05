Грузия рассказала о росте экспорта вина в Россию

По информации Национального агентства вина республики, экспорт этого грузинского алкогольного напитка в РФ увеличился на 2% по сравнению с показателями 2018 года. Подчеркивается, что за первое полугодие 2019 года Грузия поставила в Россию примерно 29 миллионов бутылок вина.

Кроме того, первую строчку в списке самых крупных импортеров вина из Тбилиси заняла Россия. Второе место принадлежит Украине, а третье – Китаю. А вот наиболее высокий рост экспорта грузинского вина был зарегистрирован в Вашингтоне: за первые шесть месяцев текущего года Соединенные Штаты Америки закупили примерно 400 тысяч бутылок, что на 60% больше аналогичных показателей 2018 года.

Ранее передавалось, что Россия может перестать закупать грузинское вино, пишет «Газета.Ru».