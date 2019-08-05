В Грузии сократилось число российских туристов

В июле сократился поток российских туристов в Грузию – на 6,4% (если сравнивать с прошлым годом). Как пишет Газета.ру, об этом рассказала глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили. Она проинформировала, что в 2018 году за июль в стране побывало порядка 169 тысяч россиян, а в этом году – около 159 тысяч. При этом сократилось число граждан России, прибывших самолетами – на 48,8%. Однако выросло количество тех, кто приехал в страну «сухопутно»: на 7%.