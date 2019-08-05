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Молодым россиянам запретят брать кредиты

05.08.2019 17:19
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Молодым россиянам запретят брать кредиты

К премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением обратился Владимир Петров, депутат Заксобрания Ленинградской области. По его мнению необходимо запретить выдавать кредиты молодым людям младше 25 лет. Исключение составляют только те займы, которые пойдут на получение образования или приобретение жилья.

Петров считает, что совершеннолетние россияне зачастую нецелесообразно используют займы, беря их на последние модели гаджетов, дорогие автомобили и отдых за границей. По словам депутата, такая тенденция займов среди молодежи не соответствует первоначальным целям потребительского кредитования. К тому же подобная ситуация, по его словам, способствует повышению спроса на кредиты, чем активно пользуются банки, предоставляя молодым россиянам займы в размере 100-300 тысяч рублей.

Также, он уверен, что кредитование молодежи младше 25 лет отрицательно сказывается на интересах государства в отношении развития института брака, повышения рождаемости и инвестиций в будущее. Петров заметил, что уже больше половины молодежи страны в возрасте от 18 до 25 лет из-за кредитов являются должниками банков, сообщает «Lenta.ru».

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