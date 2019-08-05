Зарплата россиян выросла в 20 раз, выяснили эксперты
Средний размер зарплаты граждан России за двадцать лет увеличилась в 20 раз, и на данный момент ее размер составляет 30 тысяч рублей – об этом говорится в исследовании, которое провели эксперты РИА Новости. По словам аналитиков, самые высокие заработные платы – у тех, кто занят в добывающей отрасли, а самые низкие – в сфере легкой промышленности.
При этом, как сообщают авторы исследования, в нашей стране, и в большинстве стран, заметна весьма значительная разница в уровнях зарплат. И одной из главных причин, которая определяет размер оплаты труда, является отрасль и профессия, которую гражданин выбрал для заработка.
Написать комментарий
Бред сивой кобылы от "аналитегов" с образованием уровня - "домохозяйка". А что с стало за этот период с ценами? И да - самые высокие зарплаты не зависят от профессии ибо нет такой профессии - "топменеджер" или "коррупционер".