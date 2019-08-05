МВД РФ закупит бланки для биометрических загранпаспортов почти на 6 млрд рублей

На ресурсе госзакупок появилась информация о том, что в скором времени МВД России закупит около 3,5 миллионов бланков для биометрических паспортов, которые удостоверяют личность гражданина РФ за пределами страны. Общая стоимость заказа составила примерно 6 млрд рублей.

Согласно этой информации стало известно, что контракт уже был подписан, однако имя поставщика не разглашается. Бланки для загранпаспортов будут содержать данные об его владельце на электронном носителе – изображение папиллярных узоров двух пальцев рук.

Также на ресурсе госзакупок было сказано, что цена бланков, по сравнению с прошлыми закупками, увеличилась. К примеру, 20 июня за 1,4 миллионов бланков платили 2,226 млрд рублей, а 28 февраля за 1 миллион бланков – 1,59 млрд рублей, пишет ТАСС.