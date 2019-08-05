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Курс доллара повысился до 65,32 рубля

05.08.2019 13:38
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Курс доллара повысился до 65,32 рубля

На открытие торгов на Московской бирже официальный курс доллара к рублю повысился на 5 копеек и стал равен 65,32 рубля.

Данные Мосбиржи говорят о том, что официальный курс евро также вырос, но на 18 копеек, составив 72,66 рубля.

На момент открытия торгов индекс Московской биржи понизился по сравнению с показателем на момент закрытия сессии на 0,45%, достигнув уровня в 2662,78 пункта.

Что касается индекса РТС, то он снизился на 0,69%, составив 1284,24 пункта, передает ТАСС.

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