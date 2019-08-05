Британия опасается супертихих российских подлодок

Ссылаясь на военные источники, британская газета The Daily Telegraph пишет, что Великобритания высказывается о своих опасениях относительно новых супертихих подлодок РФ проекта 877 «Палтус», которые незаметно действуют в территориальных водах островного государства.

Отмечается, что к технологиям России относительно снижения заметности часть единиц флота Великобритании остается уязвимой. Например, 15-20 лет назад РФ увеличила финансирование на исследования и развитие новых технологий, что позволило создать новые супертихие субмарины «Палтус».

Ранее сообщалось, что островное государство не стало продавать РФ подводные устройства из-за нестандартных действий, сообщает «Газета.Ru».