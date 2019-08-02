Крупнейшие банки снизили ставки по вкладам

Центральный банк России опубликовал отчет, согласно которому десять наиболее крупных банков России в плане привлечение депозитов от населения и юридических лиц, снизили ставки по вкладам в третьей декаде июля. Речь идет о таких кредитных организациях, как Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Совкомбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк «Открытие», Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Так, согласно данным регулятора, максимальная ставка по депозитам в конце июля составила 7,05%.