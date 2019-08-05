В партии Зеленского рассказали о способе вернуть Донбасс

Глава партии действующего президента Украины «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о планах, которые помогут урегулировать конфликт на территории Донбасса, пишет «Коммерсант». По его словам, это не решить только с помощью принятия законов, на это нужно направить целый комплекс мер. При этом Разумков подчеркнул, что вопрос Донбасса является одной из главных украинских проблем, которую планируется обсудить в Раде. Депутат также отметил, что у Украины есть желание «закончить эту войну».