Синоптики «Фобоса» подтвердили: в Москву идут аномальные холода и низкое давление

В Москву и регион действительно придут аномальные холода и низкое давление – об этом в разговоре в РИА Новости проинформировала эксперт центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Пятого августа погода в основном, будет облачная. Также ожидаются кратковременные дожди. Метеоролог пояснила, что температура воздуха будет аномально низкая: на 8-10°С отклонится от нормативных показателей. Добавив, что таких затянувшихся холодов не наблюдалось давно. Что касается атмосферного давления, то здесь также речь идет о падении на 10 показателей, ожидаемый прогноз – 737 миллиметров ртутного столба.