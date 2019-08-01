Россиян предупредили об аномальных холодах в августе

В ряде регионов России август окажется аномально холодным месяцем, пишет «РГ» со ссылкой на информацию, предоставленную представителем Гидрометцентра Владимиром Тищенко. Он рассказал, что в первых числах месяца воздух будет ниже «положенной» нормы на территории Центральной России, а также во многих районах Северо-Западного округа. Заденет «аномалия» и север Южного округа. Тем не менее, как объясняет аналитик, тепло в нашу страну все-таки вернется.

Что касается юга европейской России, то здесь аномальных холодов не прогнозируется.