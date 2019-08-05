В Хабаровске ворота дамбы экстренно засыпают из-за паводка

В Хабаровске было принято решение об экстренной засыпке ворот дамбы. Как информирует РИА Новости со ссылкой на местные власти, это будет сделано на время паводка на Амуре во избежание подтопления городских кварталов. Соответствующее решение было принято на минувших выходных.

В данный момент уровень Амура находится на отметке около 4,4 метра. Но к четвергу она может достигнуть 6 метров. Эта тенденция представляет опасность для Хабаровска, поскольку есть вероятность, что вода зайдет в город и подтопит дома, расположенных в низких местах.