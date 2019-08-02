Медведев ответил на протест Японии о своем визите на Курилы

Недовольство, которое выражает Япония в связи с посещением чиновниками РФ Курильских островов, не беспокоят российское правительство. Как передает РИА Новости, таким образом премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал протест Токио в связи с его визитом на курильский остров Итуруп. Поездка была совершена в рамках официального визита по Дальнему Востоку. Этот факт, как заявили в Токио, «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».