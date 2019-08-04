МИД РФ обратится к США и Германии по поводу вмешательства во внутренние дела России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» заявила, что ведомство отправит официальные обращения США и Германии касательно вмешательства их дипломатических сотрудников и местных СМИ во внутренние дела РФ. Это заявление связано с освещением акций протеста, которые прошли 3 августа в Москве.

По мнению Захаровой, американское правительство будет очень удивлено, что их дипломаты вмешиваются во внутренние дела нашей страны. Также она напомнила, что США неоднократно требовали от российской стороны прекратить вмешиваться в их внутренние дела.

Она добавила, что посольство Америки в России было активно вовлечено в акции протеста, которые прошли 3 августа в Москве. Захарова рассказала, что посольство США опубликовало маршрут акции, поминутно указало начало и окончание этого протеста, а также была опубликована просьба о том, что следует избегать следования по указанному маршруту. Захарова считает, что эта информация направлена на призыв людей для подключения к проведению несанкционированной акции, подставляя таким образом российских граждан.

Она отметила, что ряд иностранных СМИ, в числе которых оказался телеканал Германии Deutsche Welle, финансируемый государством, сильно проколись, призывая москвичей на русском языке участвовать в акции протеста. Захарова сообщила, что Россия намерена донести до германской стороны свою озабоченность, а также меры, которые Кремль будет предпринимать из-за вмешательства во внутренние дела страны, пишет ТАСС.