В Москве снова проходит несогласованная акция протеста оппозиции

В Москве снова проходит несогласованная с властями столицы акция протеста в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации на выборах.

В настоящее время полиция начала задержания наиболее агрессивных митингующих. Так, на Пушкинской площади сотрудники полиции предупредили собравшихся граждан освободить площадь, а на Трубной площади сотрудники ОМОНа вытеснили митингующих в сторону Цветного бульвара.

Полицейские напоминают, что участие в несогласованных акциях является правонарушением. По словам представителя полиции Москвы, сотрудники ведомства будут пресекать любые нарушения порядка, чтобы обеспечить безопасность граждан и правопорядок на акциях, пишет РИА Новости.