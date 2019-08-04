Зеленский «сбежал» от российских журналистов

Ведущая телепрограммы популярного ток-шоу на канале «Россия 1» Ольга Скабеева рассказала о том, что глава Украины Владимир Зеленский «сбежал» от корреспондентов передачи «60 минут», разместив в Instagram анонс сюжета, снятого в Турции.

Корреспонденты российского телевидения попросили главу Украины, который отдыхает вместе с семьей в Турции, ответить на пару вопросов. Однако Зеленский отказался от интервью, заявив, что не хочет начинать разговор с «вранья». Также он добавил, что журналисты под видом отдыхающих проникли на территорию отеля.

Подобное поведение Зеленского Скабеева назвала «бегством» и заявила, что президент Украины не намерен выстраивать диалог для решения проблем в Донбассе.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский вместе с семьей планирует провести три дня в пятизвездочном отеле недалеко от турецкого города Бодрум в полностью закрытом для прессы режиме.