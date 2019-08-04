Кличко вслед за Порошенко покинул Украину

Интернет-газета «Страна.ua» сообщило, что 4 августа киевский мэр Виталий Кличко улетел из столицы Украины. Журналистка Ирина Каспарова в Facebook опубликовала совместную с ним фотографию в салоне самолета.

В кепке и футболке белого цвета мэр Киева покидал страну около восьми часов утра. Судя по времени публикации Каспаровой, можно сделать вывод о том, что Кличко, возможно, отправился в Таллин или Анталью. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло киевских аэропортов.

Государственное бюро расследований Украины ведет дело, по которому 26 июля Кличко был вызван на допрос в качестве свидетеля. Сам мэр считает, что дела, по которым его вызывают, надуманные, поэтому вместо него на слушание пойдет представитель-юрист. Однако ни мэр, ни его представители в ведомство не пришли.

По словам руководителя ГБР Романа Трубы, Кличко хотели допросить о возможных незаконных действиях при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации одного из жилых домов в Киеве. Теперь, согласно УПК, Кличко будет направлена повторная повестка на допрос. В ведомстве надеется, что он явится и ответит на все вопросы следствия.

Напомним, что 28 июля Петр Порошенко вместе с семьей уехал за границу на отдых и пока не известно, сколько он там пробудет. Перед отъездом бывший глава Украины получил повестку от ГБР на очередной допрос, который должен состояться 12 августа, пишет «ВЕСТИ.RU».