Археологи обнаружили «город великанов», в котором родился Голиаф

Археологи во время проведения очередных раскопок в поселении Телль эс-Сафи нашли руины гигантского города, который был построен в IX-X вв. до н. э.

Раскопки проводились в древнем Гефе (на ивр. ‏גת‏‎, Гат), который был родиной огромного филистимлянского воина Голиафа (потомка великанов-Рефаимов), сражавшегося с Давидом.

Город Геф как Газа, Ашкелон, Ашдод и Экрон, являлся одним из 5 филистимских городов, которые пали в 830 году до нашей эры под натиском войск Азаила (царь Арама). Раскопки показывают, что Геф появился раньше, чем считалось до этого.

В ходе раскопок было установлено, что Геф при Голиафе был намного больше, чем в более поздние периоды. По словам археологов, город отличался очень необычной архитектурой. При постройке зданий в Гефе его строители использовали огромные валуны, а потому строения были монументальными и массивными.

Данное открытие согласуется с библейскими повествованиями об огромных великанах, подобных Голиафу. Как отметил Aren Maeir, профессор из израильского Университета Бар-Илан, никто прежде не находил археологических доказательств существования гигантов.

«Мы не обнаружили скелетов такого же размера, что у игроков Национальной баскетбольной ассоциации», – сообщил Maeir

Вероятнее всего, мифические истории из Библии отражают то, как общество аллегоризирует достижения своих предков.

«Геф был самым большим городом в стране того времени и у него впечатляющая архитектура. В свое время филистимляне доминировали в данном регионе, как в экономическом, так и военном и, вполне вероятно, культурном отношении», – заметил Aren Maeir

Как отмечают исследователи, потомки израильтян и филистимлян пытались объяснить огромные масштабы города тем, что в нем жили великаны, пишет earth-chronicles.com.