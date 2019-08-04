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В тропических Андах обнаружили 11 новых видов дождевых лягушек

04.08.2019 21:23
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В тропических Андах обнаружили 11 новых видов дождевых лягушек

Ученые обнаружили в эквадорских Андах 11 новых для науки видов дождевых лягушек.

Это одно из крупнейших открытий земноводных за последнее время, во многих исследованиях было обнаружено всего от одного до пяти новых видов одновременно.

Новые виды были описаны научными специалистами Музея зоологии Папского католического университета. Ученые подробно охарактеризовали их на основе генетических, морфологических, биоакустических и экологических особенностей.

Дождевые лягушки составляют уникальную группу у которой отсутствует стадия развития головастиков. Земноводные откладывают яйца на землю, а по прошествии некоторого времени из них вылупляются крохотные лягушата.

Лягушка Pristimantis chomskyiPristimantis chomskyi. Лягушку назвали в честь известного американского лингвиста Ноама Хомски (Фото: BIOWEB-PUCE)

Одним из недавно обнаруженных видов является разноцветная дождевая лягушка. Окраска этих особей варьируется от ярко-желтого до темно-коричневого цвета. Они настолько необычны, что ученые впервые предположили, что эти лягушки принадлежат как минимум к двум отдельным видам. Тем не менее, по данным исследователей, генетические данные продемонстрировали, что они представляют один вид.

Некоторые из лягушек были названы в честь ученых, которые внесли значительный вклад в науку, или в честь мест, где они были обнаружены, чтобы выделить места сохранения

Дождевые лягушки

Хотя ученые были в восторге от открытия новых для науки видов, большинство новых лягушек занесены в список с «дефицитом данных» либо находятся под угрозой исчезновения в соответствии с критериями, установленными Международным союзом охраны природы (МСОП).

Все исследованные земноводные обитают на очень ограниченной территории, менее 2500 км2.

По словам ученых, их среда обитания разрушается в результате таких действий человека, как животноводство, сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых.

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