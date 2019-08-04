Депутат Госдумы назвал число россиян, которым грозит потеря работы

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин рассказал, что около 15 миллионов жителей России в будущем могут потерять работу.

Депутат пояснил, что проведение четвертой промышленной революции приведет к тому, что многие специальности станут невостребованными и, возможно, некоторые профессии вообще исчезнут.

По словам Шеина, на данный момент примерно 15 миллионов россиян работают по специальностям, которые не требуют особой квалификации – охранники, водители, продавцы. Он считает, что в скором времени эти профессии будут не востребованными, сообщает «Газета.Ru».