Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины

Украинское издание "Громадське" опубликовало данные о заработной плате президента Украины Владимира Зеленского. Так, согласно полученным от управления делами президента данным, зарплата президента Зеленского составляет 28 тыс. гривен, из которых уплачиваются налоги и сборы на сумму 5460 гривен. При этом в ведомстве подчеркнули, что президент не получает ни надбавок к основной сумме заработной платы, ни премий, пишет РБК.