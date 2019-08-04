Помпео сделал заявление по Крыму
04.08.2019 16:36
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Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марк Помпео завил о том, что это недопустимо, Крымский полуостров необходимо вернуть в состав Украины. Так Помпео ответил на вопрос модератора, который во время дискуссии спросил у госсекретаря, как он думает, Крым в состав Украины уже не вернется.
В 2014 году Крымский полуостров стал частью Российской Федерации, а Севастополь – городом федерального значения, передает «Газета.Ru».
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