Помпео сделал заявление по Крыму

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марк Помпео завил о том, что это недопустимо, Крымский полуостров необходимо вернуть в состав Украины. Так Помпео ответил на вопрос модератора, который во время дискуссии спросил у госсекретаря, как он думает, Крым в состав Украины уже не вернется.

В 2014 году Крымский полуостров стал частью Российской Федерации, а Севастополь – городом федерального значения, передает «Газета.Ru».