Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 АВГ, 18:47 МСК
USD (ЦБ)    64,6423
EUR (ЦБ)    71,7077

04 АВГ, 18:47 МСК
USD (ЦБ)    64,6423
EUR (ЦБ)    71,7077

Помпео сделал заявление по Крыму

04.08.2019 16:36
Комментарии
Помпео сделал заявление по Крыму

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марк Помпео завил о том, что это недопустимо, Крымский полуостров необходимо вернуть в состав Украины. Так Помпео ответил на вопрос модератора, который во время дискуссии спросил у госсекретаря, как он думает, Крым в состав Украины уже не вернется.

В 2014 году Крымский полуостров стал частью Российской Федерации, а Севастополь – городом федерального значения, передает «Газета.Ru».

Комментировать (без регистрации)
Эксперт рассказал о влиянии новых санкций США на курс рубля
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Теория всего». Как устроен окружающий нас мир с точки зрения физиков

«Теория всего». Как устроен окружающий нас мир с точки зрения физиков
Наука и технологии 11

МАКС вышел на международный уровень стал конкурентом

МАКС вышел на международный уровень стал конкурентом
Наука и технологии

Рост на Востоке. Какие регионы показали рекордный рост кредитования малого бизнеса?

Рост на Востоке. Какие регионы показали рекордный рост кредитования малого бизнеса?
Исследования

Лес горит, головы летят? По факту лесных пожаров в Сибири возбуждено уголовное дело

Лес горит, головы летят? По факту лесных пожаров в Сибири возбуждено уголовное дело
События и факты

Россия отстраивает Дальний Восток, РУСАЛ возвращается в Россию, «Газпром» поставил рекорд и другие новости

Россия отстраивает Дальний Восток, РУСАЛ возвращается в Россию, «Газпром» поставил рекорд и другие новости
События и факты 4

Защита с моря. Россияне назвали ВМФ РФ самым сильным флотом в мире

Защита с моря. Россияне назвали ВМФ РФ самым сильным флотом в мире
Исследования

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России развивали энергетику, промышленность, транспорт и медицину?

ТОП-10 достижений недели: как в России развивали энергетику, промышленность, транспорт и медицину?

В Воронежской области выведен на проектную мощность второй энергоблок Нововоронежской АЭС-2

В Воронежской области выведен на проектную мощность второй энергоблок Нововоронежской АЭС-2

В Башкирии резиденты первой ОЭЗ инвестируют в бизнес 24 млрд рублей, создав более 1200 рабочих мест

В Башкирии резиденты первой ОЭЗ инвестируют в бизнес 24 млрд рублей, создав более 1200 рабочих мест

В Волгограде стартовал проект по созданию химического кластера стоимостью свыше 50 млрд рублей

В Волгограде стартовал проект по созданию химического кластера стоимостью свыше 50 млрд рублей

Новости дня

18:12 Зеленский «сбежал» от российских журналистов Зеленский «сбежал» от российских журналистов
Вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС
Вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС
17:49 Археологи обнаружили «город великанов», в котором родился Голиаф Археологи обнаружили «город великанов», в котором родился Голиаф
17:39 Депутат Госдумы назвал число россиян, которым грозит потеря работы Депутат Госдумы назвал число россиян, которым грозит потеря работы
17:16 Кличко вслед за Порошенко покинул Украину Кличко вслед за Порошенко покинул Украину
16:13 Иран в Персидском заливе задержал второй за месяц иностранный танкер Иран в Персидском заливе задержал второй за месяц иностранный танкер
14:02 Холодное лето в Москве установило рекорд века Холодное лето в Москве установило рекорд века
США сделали исключения из санкций против России
США сделали исключения из санкций против России
13:38 В течение часа в Благовещенске выпала 10-дневная норма осадков В течение часа в Благовещенске выпала 10-дневная норма осадков

Узнай, страна!

02 АВГ, 15:10 ТОП-10 достижений недели: как в России развивали энергетику, промышленность, транспорт и медицину? ТОП-10 достижений недели: как в России развивали энергетику, промышленность, транспорт и медицину?
Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?
Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?
01 АВГ, 12:16 На Ильинке пройдет праздник «Ильин день/День ВДВ» На Ильинке пройдет праздник «Ильин день/День ВДВ»
31 ИЮЛ, 15:17 Более трёх тысяч женщин Удмуртии пройдут обучение в рамках нацпроекта «Демография»
31 ИЮЛ, 08:50 В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв» В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв»
30 ИЮЛ, 10:42 Предпринимателей вологодского региона приглашают принять участие в пересмотре законодательства Предпринимателей вологодского региона приглашают принять участие в пересмотре законодательства
29 ИЮЛ, 11:30 В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным
Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?
Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?
26 ИЮЛ, 11:44 В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter