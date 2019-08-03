Эксперт рассказал о влиянии новых санкций США на курс рубля
03.08.2019 20:59
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Главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев рассказал, какое влияние на российский рубль могут оказать новые санкции США, введенные в отношении России из-за дела Скрипалей. По его словам, рубль может потерять порядка 1-1,5% по отношению к доллару на торгах в понедельник.
Также, эксперт назвал негативные последствия для экономики России от введения новых санкционных ограничений. Это так называемый репутационный шок, который представляет собой рост недоверия к рублевому долгу РФ, пишет ТАСС.
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народу по барабану,какой бы курс не был,у нас всё равно всё дорожает