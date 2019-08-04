Иран в Персидском заливе задержал второй за месяц иностранный танкер

Телеканал Ирана PressTV сообщил, что пограничники государства задержали танкер на территории Персидского залива, который шел под иностранным флагом и перевозил в арабскую страну контрабандное топливо. Однако неизвестно, в какую именно страну и под каким флагом следовало судно.

По информации агентства ISNA задержание произошло вечером 31 июля, которое провели солдаты Корпуса стражей исламской революции при участии разведслужб Ирана. На борту судна обнаружили 700 тысяч л топлива. Танкер отбуксировали в портовый город Бушир.

Недавние события, произошедшие в Персидском заливе, привели к напряженным отношениям Ирана со странами Запада, а именно с Великобританией и Соединенными Штатами Америки. Напомним, что две недели назад Тегеран задержал судно в Ормузском проливе, которое шло под флагом Британии. Власти Ирана объяснили задержание танкера, ссылаясь на несоблюдение международных норм и регламентов судоходства: танкер не ответил на сигнал бедствия рыболовецкого судна.

После этого случая Великобритания попросила генсека ООН Антониу Гутерриша помочь выяснить обстоятельства инцидента, а страны Европы, в свою очередь, планируют создать коалицию с целью защиты нефтяных танкеров от Ирана, пересекающих Ормузский пролив, сообщает РБК.