Холодное лето в Москве установило рекорд века

4 августа 2019 года погода в столице России установила рекорд века – максимальная температура воздуха составляла 15°C. Синоптики центра погоды «Фобос» сообщили, что такого холодного дня лета за последние 70 лет не наблюдалось.

Сегодня в Москве температура будет 13-15 °C, а в Подмосковье – вряд ли поднимется выше 12 °C. Отмечается, что температура воздуха на 7-8 °C ниже климатической нормы августа. Такая погода объясняется вторжением полярного воздуха.

По данным Московского метеобюро, за всю историю России самый холодный день 4 августа был зафиксирован в 1906 году, когда воздух прогрелся всего лишь до 5-6°C, пишет «Российская газета».