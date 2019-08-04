Евгений Тишковец, главный эксперт центра погоды «Фобос», сообщил, что с середины следующей недели в столицу придет атлантическое тепло, благодаря которому в Москву вернется теплая погода, соответствующая климатической норме августа. Синоптик отметил, что осенняя погода сохранится еще в воскресенье и понедельник.

Прогнозируется, что воздух к среде прогреется до 22-24 C, однако дожди разной интенсивности будут идти всю неделю, а к выходным в Москву придут ливни с грозами.