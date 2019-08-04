В течение часа в Благовещенске выпала 10-дневная норма осадков

Вчера в Благовещенске в течение часа выпала десятидневная норма осадков – более 44 миллиметров. Городская администрация заявила, что сильный ливень с порывистым ветром принес городу сильный урон: были повалены деревья, затоплены улицы, водозабор остановился, а также было отключено электричество и понизился напор в водопроводе.

Жителей Благовещенска предупредили, что не раньше чем через 6-8 часов начнет уходить вода с улиц, потому что в Амуре и Зеи зафиксирован высокий уровень воды и переувлажненность грунта.

Ожидается, что в воскресенье город и его окрестности продолжат страдать от стихии: пойдут сильные дожди с грозами со шквалистым ветром. Несмотря на это в Благовещенске температура воздуха днем будет равна 29-31 °C.