На несанкционированной акции в Москве задержаны более 600 человек

Официальный представитель пресс-службы московского главка МВД предоставил информацию о несанкционированной акции оппозиции, которая прошла 3 августа в центре столицы. Согласно официальным данным в несогласованной с властями Москвы акции приняли участие порядка 1,5 тыс. человек. При этом сотрудники правоохранительных органов, обеспечивающие порядок и безопасность граждан, задержали около 600 наиболее человек.

По данным правоохранителей, акция проходила на нескольких площадках столицы, но наибольшее количество митингующих собралось на Пушкинской и Трубной площадях. Тем не менее, в настоящее время, все участники акции разошлись, пишет ТАСС.