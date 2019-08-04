Вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС

В РФ вступил в силу закон о страховании жилых помещений от чрезвычайных ситуаций.

Теперь, граждане страны в случае утраты своего жилья по причине ЧС будут получать материальную компенсацию. По новым правилам, если жилое помещение не подлежит восстановлению, тогда страховая компания обязана выплатить пострадавшим сумму в размере 300-500 тысяч рублей. Отмечается, что страховщик покрывает от 30% до 95% ущерба, а компенсации выше этих значений будут выплачиваться из средств регионального бюджета.

Для тестирования программы выбрали такие регионы как Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская, Белгородская, Омская, Свердловская, Тверская, Тюменская и Новосибирская области, а также Забайкалье, Краснодарский, Пермский, Красноярский и Хабаровский края, передает «Газета. Ru».