В центре Москвы произошел крупный пожар

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве в столице произошел пожар в выселенном четырехэтажном здании на Дубининской улице. Общая площадь возгорания составила порядка 5 тыс. кв метров. Сообщается, что тушение пожара затруднено из-за высоких температур, так как в здании горят деревянные перекрытия, гудрон и утеплитель из пенопласта. При тушении задействованы два вертолета Московского авиационного центра, около 70 человек личного состава и более 20 единиц техники. В настоящее время пожар локализован, пишет ТАСС.